Москва, 12 декабря, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Россия приняла решение о временной приостановке дипломатического присутствия в Йемене в с связи с ситуацией в этой стране. Об этом 12 декабря сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«С учётом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене», — сказала Захарова, уточнив, что все сотрудники российского посольства уже покинули страну.

По её словам, посол России в Йемене Владимир Дедушкин и часть аккредитованных в Йемене сотрудников российского дипломатического корпуса будут выполнять функции, находясь в Эр-Рияде.

Напомним, ситуация в Йемене резко обострилась в конце ноября. В Сане ужесточились боестолкновения, поводом для чего послужили попытки формирований хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находящихся под контролем сторонников бывшего президента. 2 декабря экс-президент Йемена Али Абдалла Салех объявил о разрыве союза с хуситами, а 4 декабря он был убит.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В конфликте принимают участие люди, преданные свергнутому президенту Хади Мансуру, которые ведут борьбу с военными, сражающимися на стороне бывшего президента Али Абдаллы Салеха, и хуситами, заключившими с ними союз. В 2015 году в конфликт на стороне Хади Мансура вмешалась коалиция во главе Саудовской Аравией.

В последнее время союз между хуситами и военными Али Абдаллы Салеха ослаб, что было вызвано позицией бывшего президента по поводу блокады йеменских портов Саудовской Аравией. Хуситы обвинили его в предательстве, что стало поводом к началу конфликта между ними.

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