Санкт-Петербург, 12 декабря, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Разыгравшаяся над Финским заливом непогода — сильный ветер со снегом и дождем — создала угрозу повышения до опасных значений уровня воды в акватории Петербурга. В связи с этим принято решение о закрытии затворов Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений. Об этом сообщили 12 декабря в пресс-службе петербургской дамбы.

Dambaspb.ru Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга

«С 20:00 12 декабря до 15:00 13 декабря будут закрыты затворы судопропускных сооружений С-1, С-2 и шести водопропускных сооружений КЗС», — говорится в сообщении пресс-службы КЗС.

В зависимости от прогнозных изменений и погодных условий время и условия закрытия затворов дамбы могут быть изменены.

При принятии решения о закрытии дамбы учитываются погодные условия, интенсивность нагонной волны, уровень поступления вод в Неву из Ладожского озера и, как следствие, подъем уровня Невской губы при закрытых затворах КЗС.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, 13 декабря ночью и в первой половине дня в Северной столице ожидается усиление юго-западного, южного ветра в порывах до 15−18 м/с. На дорогах талый снег, гололедица.

По данным синоптиков, ночью ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса.

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Отметим, что 26 ноября текущего года из-за ухудшения погоды Комплекс защитных сооружений был приведен в состояние готовности для работы по предотвращению наводнения. Оперативный персонал прибыл на свои рабочие места, однако из-за уменьшения угрозы подъема воды было принято решение о маневрировании защитными затворами в тестовом режиме.

Напомним, с 1703 года в Северной столице было зафиксировано более 300 наводнений. Чаще всего они происходят в период с сентября по ноябрь. Наводнениями считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см выше ординара, подъем воды до 210 см считается опасными, до 299 см — особо опасным, свыше 300 см — катастрофическим.

Катастрофическими за всю историю города и наблюдений были три наводнения. Самое масштабное случилось в 1824 году, когда уровень воды достиг 421 см. В 1777 году вода поднялась на 321 см, став третьим по силе наводнением. Наводнение 23 сентября 1924 года в Ленинграде стало вторым по мощности. В тот день потоки воды за несколько часов затопили весь центр Ленинграда.

Комплекс защитных сооружений гарантированно защищает от подъёма воды со стороны Финского залива на 515 см, тогда как максимальный уровень подъема воды, напомним, составил 421 см в 1824 году.