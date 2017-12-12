Алма-Ата, Казахстан, 12 декабря, 2017, 19:16 — ИА Регнум. В торжественной обстановке с казахстанской станции «Алматы-2» отправился новый поезд, курсирующий по маршруту Алма-Ата — Казань, сообщает 12 декабря «Казинформ».

Железнодорожные пути

Поезд проследует через крупные железнодорожные станции в России и Казахстане: Караганда, Астана, Боровое, Петропавловск, Курган, Шадринск, Каменск-Уральск, Екатеринбург.

Состав пройдет расстояние 3337 км за 65 часов 3 минуты.

Общее количество пассажирских мест составляет 400. По словам вице-президента АО «Пассажирские перевозки» Едиге Мыханова, ожидается большой пассажиропоток.

Мыханов добавил, что новое сообщение между Астаной и Казанью было запущено по просьбе казахстанского конгресса татар.