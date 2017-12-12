Брюссель, 12 декабря, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Власти Европейского союза намерены продлить все экономические санкции против Российской Федерации ещё на полгода. Об этом сегодня, 12 декабря, пишут евросоюзные СМИ со ссылкой на дипломатические круги ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам неназванного высокопоставленного евросоюзного дипломата, ЕС продлит экономические санкции против Российской Федерации, действие которых формально заканчивается в конце января 2018 года. Предварительное решение по этому вопросу будет принято по итогам саммита Евросоюза, который пройдёт 14 декабря.

Утверждается, что на предстоящем саммите лидеры Германии и Франции — Ангела Меркель и Эммануэль Макрон сообщат своим коллегами по Евросоюзу о выполнении Минских соглашений.

Напомним, Евросоюз увязывает снятие санкций с России с выполнением Минских соглашений и возвращением Крыма Украине. Ни то, ни другое выполнено быть не может никогда. Крым по результатам референдума вошел в состав Российской Федерации и стал её полноправным субъектом. Конституция Российской Федерации не предусматривает выхода субъектов из её состава.

Что касается Минских соглашений, то в первую очередь их должен выполнить Киев, где власть захвачена бандеровцами, а они выполнять их не собираются. Россия вообще не является стороной конфликта на Украине и выполнить Минские соглашения не может по определению.

Сами евросоюзные санкции были введены на основании ложных обвинений в адрес России в том, что Москва якобы «аннексировала» Крым и вмешивается во внутренние дела Украины. Ни то, ни другое не соответствует действительности.

Согласно евросоюзным установкам, санкции вводятся на полгода, но каждые полгода они продлеваются.