Москва, 12 декабря, 2017, 18:15 — ИА Регнум. В Совфеде поддержали предложение ЦБ по сбору мелочи, при этом предложили вообще отказаться от монет, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Центробанк рекомендовал стимулировать население активнее избавляться от мелочи. Гражданам предложено сдавать монеты в специальные монетоприемники.

«Можно даже подумать над вариантом вообще избавиться от металлических денег, оставив только бумажные», — отметил член Совфеда Сергей Калашников.

Сенатор предложил заменить на бумажную монету номиналом в 10 рублей, а все, что меньше (пять рублей, два рубля, один рубль, 50 копеек), изъять из оборота.

Касаясь инициативы ЦБ по сбору монет, парламентарий выступил против монетоприемников.

«Центробанк вполне вправе (у него для этого есть все полномочия) вменить всем организациям принимать у граждан мелочь и самим централизовано ее сдавать», — указал Калашников.

ЦБ отмечает, что количество монет различных номиналов в обращении на одного российского гражданина значительно превосходит потребность как населения, так и хозяйствующих субъектов и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне.

Мегарегулятор также призвал банки «оптимизировать тарифную политику при осуществлении кредитными организациями операций размена».