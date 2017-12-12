Саранск, 12 декабря, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Ученик Республиканского лицея для одаренных детей Тимур Давлетбаев одержал победу на XIV Мировой естественно-научной олимпиаде юниоров IJSO-2017, которая прошла в городе Арнем (Нидерланды). Лицеист завоевал золото в личном зачете и бронзу"за экспериментальный тур в составе своей команды с Ильей Пановым и Никитой Черновым (Москва), сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

E-mordovia.ru Участники олимпиады в Нидерландах

Российскую команду представляли шестеро учащихся школ Москвы, Вологды и Саранска.

Все участники российской сборной вернулись с золотыми медалями по результатам личного зачета. Выступление российской команды в Нидерландах оказалось наиболее результативным за всю историю выступлений национальной сборной на IJSO.

Напомним, в 2016 и 2017 годах Республиканский лицей для одаренных детей занял второе место среди лучших школ России, пропустив вперед только президентский физико-математический лицей из Санкт-Петербурга. Учащиеся лицея неоднократно становились призерами и победителями международных научных олимпиад.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2016 года по итогам XIII Международной естественно-научной олимпиады юниоров, проходившей в Индонезии, Алексей Шишкин завоевал золото в личном зачете соревнований, показав лучший результат среди представителей России и абсолютно второй результат в мире.

Станислав Цапаев в октябре прошлого года завоевал бронзовую медаль XXI Международной астрономической олимпиады в Смолян-Пампорово (Болгария). А в декабре 2016 года стал бронзовым призером X Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, состоявшейся в городе Бхубанешвар (Индия).

В мае 2017 года Цапаев и Шишкин завоевали бронзу и золото на первой Европейской олимпиаде школьников по физике в Тарту (Эстония).