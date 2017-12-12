Киншаса, 12 декабря, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявляет, что в провинции Касаи в Конго голодают 400 тысяч детей в возрасте до пяти лет — всем этим детям уже в 2018 году может грозить голодная смерть, передает Associated Press.

Конго

Согласно заявлению ЮНИСЕФ, в провинции Касаи из-за гражданской войны разрушены 220 больниц, практически отсутствует инфраструктура оказания гуманитарной помощи.

В провинции непрерывно происходят вооруженные столкновения между различными военными группировками и армией африканской страны. Около 1,4 млн человек стали беженцами из Касаи.

При этом миротворческая миссия ООН в Конго (МООНСДРК) также не может справиться с ситуацией — все чаще сами миротворцы становятся объектами атак боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Конго была совершена одна из наиболее серьезных атак на миротворческие миссии ООН за последние годы.

В ходе боя с экстремистами, который длился четыре часа, погибли 14 миротворцев МООНСДРК, не менее 40 человек получили ранения.