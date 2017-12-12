Москва, 13 декабря, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Вступившие в силу новые правила Росавиации заставляют задуматься о судьбе чартерных перевозчиков. Что грозит малым авиакомпаниям, приносящим в провинции зачастую крупную пользу людям, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

manolofranco Пассажирские авиаперевозки

В случае задержки 10% чартерных рейсов в месяц или опоздания вылета, чартерная авиакомпания может лишиться лицензии. Таковы новые правила, предложенные Росавиацией с декабря сего года. Конечно, это забота о пассажирах, плюс усиление контроля за деятельностью небольших авиакомпаний. Но, по мнению генерального директора чартерной компании «АЗУР Эйр» Михаила Крицкого, уровень контроля и без того достаточен. Но выдвинутые требования пытаются поставить небольшие авиакомпании на один уровень четкости рейсов с «Аэрофлотом».

А это не во всех случаях возможно, потому что зачастую парк самолетов не позволяет просто отменить рейс и переназначить пассажиров на следующий. Как это бывает, если на одной линии рейсы отправляются три-четыре раза в сутки. А если малая авиакомпания осуществляет один рейс в две недели, но по такому маршруту, который сокращает для пассажиров гигантский дорогостоящий крюк? Как, например, происходит при полетах чартеров с Дальнего Востока во Вьетнам.

Какая схема позволила бы поддержать работоспособность малых авиакомпаний, доказавших свою пользу, не в ущерб качеству и надежности, читайте в статье: Пустые хлопоты в казенном доме — о новом регламенте Росавиации

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