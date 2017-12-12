Тверь, 12 декабря, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Договор генподряда со строительной организацией на возведение Спасо-Преображенского собора в Твери будет заключен в ближайшее время. Об этом говорилось 11 декабря на совещании по вопросам восстановления храма, которое провел глава региона Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Спасо-Преображенский собор в Твери. 1917

«До конца года мы проведем еще несколько совещаний, после чего необходимо переходить в практическую плоскость и встречаться уже на строительной площадке. Необходимо, чтобы работы по восстановлению собора выполняла местная высокотехнологичная организация. Главное — обеспечить качество и соблюдение сроков», — сказал Игорь Руденя.

Уже в ближайшее время должен быть заключен договор генподряда со строительной организацией, а также составлен график финансирования работ.

Наряду с восстановлением храма планируется воссоздать и колокольню. В начале 2018 года на месте, где она когда-то стояла, начнутся археологические работы. Обсуждались также вопросы проектирования колокольни и изготовления самих колоколов: на момент разрушения собора их было 13, ни один не сохранился.

Отдельно обсуждался вопрос изготовления иконостаса: работы, как ожидается, возьмет на себя предприятие из Щигровского района. Участники обсудили, из каких материалов и в какие сроки будет выполнен этот важнейший элемент убранства храма.

Завершение основных работ по восстановлению собора планируется приурочить к торжественным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского, которые пройдут в декабре 2018 года.

Значимость восстановления Спасо-Преображенского собора подчеркнула председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего недавнего визита в Тверскую область. В частности, глава Совфеда отметила, что возрождение исторического архитектурного и культурного наследия является символом возвращения к истокам, духовным традициям.