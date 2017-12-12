Ярославль, 12 декабря, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля решила сделать поездку на «Волшебном троллейбусе» платной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Волшебный троллейбус

В прошлом году мэрия Ярославля запустила перед Новым годом «Волшебный троллейбус». Красиво украшенный электротранспорт со сказочными героями внутри ездил по улицам города. Любой желающий мог окунуться в сказку, предварительно записавшись на сайте мэрии.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина, в этом году власти города решили сделать поездку на троллейбусе платной.

«Итак, «Волшебный троллейбус», подаривший массу эмоций и счастья детишкам в прошлом году, станет платным. Очень надеемся на понимание ситуации многодетных семей мэрией города Ярославля, и ждем все-таки лояльную цену для детей из многодетных семей. 150 рублей за каждого ребенка мало кто из родителей потянет», — сказала Елена Воронина.

В кассах ДК Добрынина подтвердили эту информацию и сказали, что билеты начнут продавать с 14 декабря. Ориентировочная стоимость — 150 рублей.

«Мэрия выделит бесплатный рейс для многодетных. Однако 24 посадочных места — это 4 семьи максимум (поедут семьи, в которых 7 и более ребят). У нас более 3000 многодетных семей. Остальные дети тоже мечтают о новогоднем путешествии по любимому городу с Дедушкой Морозом, и родители готовы оплатить, но в разумных пределах», — сказала Елена Воронина.

Ориентировочно точку в этом вопросе должны поставить на совещании у мэра в 18 часов 13 декабря.