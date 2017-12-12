Тюмень, 12 декабря, 2017, 17:53 — ИА Регнум. В Тюменской области суд признал вину бывшего заведующего сектором по опеке, попечительству и охране прав детства Омутинского района, который совершил махинации с денежными средствами, принадлежащими ребенку-инвалиду, сообщили 12 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судейская мантия

Следствием и судом установлено, что в апреле 2015 года бывший заместитель, преследуя свои корыстные интересы, издал приказ о разрешении приемному родителю снять деньги в размере 810 тыс. рублей со счета своей подопечной, ребенка-инвалида.

В том же месяце приёмная родительница на эти деньги купила квартиру у жены заведующего в районном центре.

В 2016 году приемная мать умерла и девочку передали в другую приемную семью, после чего вскрылась пропажа денег.

Суд признал вину бывшего заведующего в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий», и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей, а также взыскал 810 тыс. рублей в пользу потерпевшей.

Мужчина свою вину признал полностью.