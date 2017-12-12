Саранск, 12 декабря, 2017, 17:42 — ИА Регнум. По итогам инспекторских проверок, которые проводились летом-осенью 2017 года, биатлонные комплексы Саранска, а также Токсово (Ленинградская область) и Мурманска получили сертификаты категории «В». Представителям Союза биатлонистов России документы передали на исполкоме Международного союза биатлонистов в Австрии, сообщает ИА REGNUM.

Biathlonmordovia.ru Лицензия категории «В», которую получил биатлонный комплекс в Саранске

Лицензия категории «В» дает комплексам право проводить международные соревнования уровня Кубка IBU, чемпионата Европы, а также юниорских соревнований любого уровня и летнего чемпионата мира.

При этом отмечается, что комплексу в Саранске была продлена действующая лицензия.

ИА REGNUM напоминает, Лыжно — биатлонный центр Мордовии — одно из важнeйших спортивных сооружений региона. Строительство комплекса проводилось в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006−2016 годы». Объект введен в эксплуатацию в июле 2007 года. Комлекс имеет огромную значимость как для подготовки юных биатлонистов и лыжников республики, так и для проведения соревнований и учебно — тренировочных сборов всероссийского и международного уровня.

Лыжно-биатлонный центр оборудован тридцатью электронно-механическими стрелковыми установками фирмы Kurvinen. Хронометраж ведется на оборудовании фирмы Siwidata. Восьмистрочное электронное табло с бегущей строкой. Помещения для подготовки лыж. Две трибуны на 500 и 700 мест. Комната для хранения 300 стволов оружия, комнат для команд, буфет на 40 мест. Освещенная трасса 2,6 км с перепадом высот до 75 м.