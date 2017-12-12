Мурманск, 12 декабря, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Дальние бомбардировщики Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиационных ударов по террористам в Сирии, вернулись на аэродром постоянного базирования Оленья в Мурманской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Экипажи Ту-22М3 выполнили перелет с аэродрома Моздок в Северной Осетии, где базировались на время военной операции в Сирии.

Дмитрий Дубов, Министерство обороны РФ Встреча экипажей Ту-22М3 в Мурманской области

«Задачи по разгрому террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии, решаемые Вооруженными Силами Российской Федерации, выполнены. Самолетами ВКС России уничтожались позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированная техника. Массировано применялась дальняя авиация. Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолетовылета», — заявил начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации Воздушно-космических сил генерал-майор Александр Цылев на торжественной церемонии по случаю прибытия экипажей в Заполярье.

В ней также приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, представители военно-патриотического движения «Юнармия», ветеранских организаций, духовенство, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

Как уже сообщалось, другая группа бомбардировщиков Ту-22М3 выполнила перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром постоянной дислокации в Калужской области.

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Напомним, 11 декабря президент и верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин отдал приказ министру обороны, генералу армии Сергею Шойгу о выводе российской группировки из Сирийской арабской республики.

За время участия Воздушно-космических сил в операции на территории Сирии выполнено 6956 самолето-вылетов и более 7 тысяч вертолето-вылетов. Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.