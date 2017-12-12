Саранск, 12 декабря, 2017, 17:25 — ИА Регнум. В Зубово-Полянском районе Мордовии грузовой поезд совершил наезд на двух женщин. Инцидент произошел днем 12 декабря на перегоне Зубово-Поляна — Потьма, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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В момент происшествия женщины шли по железнодорожным путям. По информации ведомства, одна из них от полученных травм скончалась на месте. Вторая участница происшествия госпитализирована в тяжелом состоянии.

Отмечается, что женщины проживали в населенном пункте Зубова Поляна. Ранее обе женщины отбывали сроки в местах лишения свободы.