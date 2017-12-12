Рим, 12 декабря, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Власти Италии объявили режим чрезвычайной ситуации в стране из-за временного прекращения поставок российского газа в результате взрыва на газопроводе в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба итальянского газотранспортного оператора Snam Rete Gas.

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«Информируем о том, что министерство экономического развития, заслушав доклад технической комиссии по чрезвычайным ситуациям и мониторингу, объявило о введении режима ЧС», — говорится в сообщении.

Министр экономического развития Италии Карло Календа подтвердил журналистам, что «из-за инцидента на газовом узле в Австрии возникла серьёзная проблема с поставками газа на австрийском маршруте, который идёт из России».

При этом министр отметил, что если бы на сегодняшний день был Трансадриатический газопровод, по которому должен поступать газ из Азербайджана, вводит режим ЧС в Италии не потребовалось бы.

По сообщениям СМИ, на данный момент уже около половины объёмов текущего потребления газа в Италии обеспечивается из газохранилищ.

Напомним, утром 12 декабря на газовом хабе в Баумгартене в коммуне Вайден-ан-дер-Марх произошёл взрыв. В результате инцидента погиб один человек, еще около 60 получили ранения.

ЧП привело к прекращению приема российского газа на распределительную станцию и его дальнейшего поступления в страны южнее и юго-западнее Австрию. Прерваны поставки голубого топлива в Италию, Словению, Хорватию, Венгрию, Словакию.