Хараре, 12 декабря, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, отстраненный от власти в результате государственного переворота, выпущен за границу, передает Associated Press.

Kremlin.ru Роберт Мугабе

Известно, что 93-летний Мугабе каждую зиму отправляется в Сингапур на лечение. В этом году военные, ранее державшие свергнутого лидера под домашним арестом, также позволили ему провести отпуск за границей.

«Бывший президент может путешествовать когда захочет и куда захочет. А это его обычная поездка», — прокомментировал поездку Мугабе в Сингапур официальный представитель Джордж Чарамба.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 14 на 15 ноября в Зимбабве произошел государственный переворот — власть в стране захватили военные главнокомандующего Константина Чивенги.

Много лет являющийся президентом Зимбабве Роберт Мугабе был взят под стражу, а позднее «добровольно» отказался от власти под давлением военных и бывших преданных соратников из правящей партии ZANU — PF.

В настоящий момент главой Зимбабве является бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, с увольнения которого Робертом Мугабе и начался политический кризис в африканской стране.