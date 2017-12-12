Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 декабря, 2017, 17:16 — ИА Регнум. История с повреждением старейшего в Ярославской области памятника Ленину в Переславле-Залесском превращается в детектив с элементами абсурда. Сначала у памятника, который является объектом культурного наследия регионального значения, во время ремонта дома культуры неизвестные оторвали руку, а теперь выяснилось, что пропал и постамент. Жители обнаружили, что теперь монумент стоит прямо на земле в небольшом углублении, а постамент исчез. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так выглядит памятник Ленину в Переславле сегодня

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2017 года жители Переславля обратили внимание, что у памятника Ленину отсутствует рука. Неравнодушные граждане обратились в полицию и в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с просьбой провести проверку.

В ответе, поступившем из полиции по материалам проведенной проверки (имеется в редакции ИА REGNUM ), сказано, что собственник памятника не установлен, поэтому оценить размер причиненного ущерба не представляется возможным, с связи с этим в действиях неизвестного лица отсутствуют признаки преступления. Также сообщается, что материал будет отправлен на дополнительную проверку.

Департамент охраны объектов культурного наследия в свою очередь сообщает, что границы объекта «Памятник Ленину, 1929 год» не определены, что исключает возможность предъявления требований к организации, проводящей строительные работы, о разработке документации в порядке п.3 статьи 36 закона 73-ФЗ. Вместе с тем, главе администрации Переславля были направлены информационные письма от 21.02.2017 и от 04.12.2017 о том, что на участке реконструкции ДК «Ювента» расположен объект культурного наследия регионального значения, и все работы в отношении данного объекта должны проводиться с соблюдением закона 73-ФЗ.

После обращения граждан департамент провел внеплановую проверку состояния объекта культурного наследия «Памятник В.И. Ленину» и установил, что целостность монумента нарушена, однако установить виновное лицо не представилось возможным. Департамент обратился с заявлением в полицию.

По словам главы фракции КПРФ в Переславской городской Думе Александра Дымы, администрация пытается отремонтировать памятник.

«На прошлой неделе мы встречались с мэром Переславля Владимиром Волковым, обсуждали памятник Ленину. Глава города сказал, что под монументом начал разрушаться постамент, и отремонтировать его прямо на месте невозможно, поэтому он был демонтирован. Владимир Волков заверил меня, что памятник будет восстановлен. Сейчас идет оформление документов для того, чтобы принять его в муниципальную собственность, потому что оказалось, что, хотя памятник является объектом культурного наследия регионального значения, он не является ни городским, ни областным имуществом. Выделить деньги на реставрацию можно будет только после оформления всех необходимых документов. Переславское отделение КПРФ с свою очередь готовится провести митинг протеста против разрушения памятника Владимиру Ленину. Предполагаемые даты — 30 декабря, день основания СССР, или 21 января, день памяти Владимира Ленина», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Дыма.

Между тем любые работы с объектом культурного наследия возможны только с согласия департамента охраны этих объектов. Там говорят, что не давали никому на это разрешения.

«Заявлений о переносе памятника в департамент не поступало, за заданием на проведение работ на объекте культурного наследия не обращались», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.

Поверить в то, что никто не знает, кто и как повредил памятник, куда дели постамент с ценными историческими барельефами, сложно. Дом культуры является муниципальным, его реконструкция велась за счет бюджета. Вот что думает о происходящем научный сотрудник Переславского музея-заповедника Елена Шадунц.

«По неизвестным причинам памятник оказался свергнутым с пьедестала и лишенным своей части. Частью монументальной композиции являлись также три бронзовых барельефа с сюжетами: Ленин на броневике, серп и молот и слова «От рабочих и крестьян Переславского уезда». Эти барельефы были размещены на постаменте. В отличие от других монументов нашего города, этот памятник был в буквальном смысле выполнен на народные средства с участием немалого числа горожан. Но… народ безмолвствует. Как обычно, бузят немногочисленные вредные общественники, которым только бы пошуметь. В процессе шума выяснилось, что городские скульптуры НИ У КОГО НА БАЛАНСЕ НЕ ЧИСЛЯТСЯ. Надо сказать, что выясняться это начало ещё в 2016 году, когда городская администрация попыталась подать заявку в федеральную программу на ремонт пьедестала памятника Александру Невскому на Красной Площади. Именно тогда стало известно, что памятник сначала должен быть поставлен на баланс. В 2016 году было не до того, а в 2017 году… опять не до этого. Как там у классиков, про лужу посреди городской площади? Которая никогда не пересыхала…», — сказала Елена Шадунц.

Все происходящее вокруг памятника Ленину в Переславле-Залесском, по мнению ИА REGNUM, очень похоже на пренебрежение объектом культурного наследия со стороны местных, региональных и федеральных органов власти и попытку скрыть виновных в его разрушении.