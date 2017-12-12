Ташкент, 12 декабря, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В Узбекистане сотрудники агентства автомобильного и речного транспорта получат права останавливать автомобили для проверки лицензии работников такси, сообщает 12 декабря Sputnik со ссылкой на источник в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

В настоящее время останавливать автомобиль имеют право только инспекторы УБДД, которых не хватает для контроля таксистов. Планируется, что сотрудники агентства автомобильного и речного транспорта получат собственную форму и возможность останавливать автомобили.

Источник отмечает, что данные предложения были переданы в правительство Узбекистана, и они могут вписаться в новую административную реформу органов государственной власти.

По итогам десяти месяцев 2017 года в ходе многочисленных рейдов удалось выявить 5700 случаев незаконной деятельности таксистов. По 1700 случаям было взыскано штрафов на общую сумму $241 тыс.

Если данная инициатива будет принята, то таксисту без лицензии придется заплатить штраф в размере от 20 до 100 минимальных заработных плат (МРЗП).

Отметим, МРЗП в Узбекистане составляет 172 240 сумов ($21,29).

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