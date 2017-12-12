Великий Новгород, 12 декабря, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Новгородская область рассчитывает на федеральное софинансирование программы модернизации водоснабжения и водоотведения в регионе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 декабря, новгородским журналистам рассказал губернатор региона Андрей Никитин, комментируя итоги встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Краны с водой

По словам Никитина, он сообщил премьер-министру о ситуации с водоснабжением и водоотведением.

«И мы договорились, что работа по приведению в порядок этой системы будет продолжена в 2018 и 2019 годах. Сейчас формируется план действий, я надеюсь, что мы получим федеральное софинансирование на объекты, которые новгородцы считают проблемными», — отметил Андрей Никитин.

Напомним, в августе 2017 года на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в Новгородской области были дополнительно направлены 30,4 млн рублей. Эти средства были направлены на приобретение и установку оборудования по очистке воды в скважинах и в образовательных учреждениях в населённых пунктах области. Кроме того, на эти деньги планировалось изготовление проекта реконструкции водоочистных сооружений в посёлке Подберезье Новгородского района, восстановление водоснабжение в деревнях Дубровка Новгородского района и Костково Валдайского района, а также проведение капитального ремонта сетей и канализации в Великом Новгороде и Малой Вишере.

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Ещё на один проблемный объект — напорный канализационный коллектор в Валдае — ранее было выделено 181 млн рублей: 114 млн рублей федеральных средств и 67 млн рублей из областного бюджета. Коллектор был аварийным с 2001 года, износ оборудования здесь превышал 80%, сточные воды попадали в Валдайское озеро. Решение проблемы с аварийным коллектором началось после визита в 2016 году в Новгородскую область президента России Владимира Путина. Средства на ремонт изыскали в 2017 году. Планируется, что отремонтированный коллектор будет сдан до конца этого года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, качество питьевой воды из разводящих сетей в Новгородской области ежегодно ухудшается, при этом наиболее неудовлетворительное качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям наблюдается в Боровичском, Маловишерском, Мошенском, Солецком, Старорусском и Шимском районах.