Санкт-Петербург, 12 декабря, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Высокоскоростной поезд «Сапсан» начнет курсировать между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом (через Москву) с 1 марта 2018 года, сообщила сегодня, 12 декабря, пресс-служба РЖД.

verzunof «Сапсан»

Это решение объясняется необходимостью обеспечения повышенного спроса на поездки между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. «Сапсан» возвращается на данный маршрут после трехлетнего перерыва.

Поезд «Сапсан» № 771 Санкт-Петербург — Нижний Новгород будет курсировать ежедневно, отправляясь из Санкт-Петербурга в 17:00 и прибывая в Нижний Новгород в 00:59 следующих суток. В Москве посадка будет осуществляться на Курском вокзале в 20:54—21:08 . Время в пути составит 7 часов 59 минут.

Поезд «Сапсан» № 757 Нижний Новгород — Санкт-Петербург будет ежедневно отправляться из Нижнего Новгорода в 05:09, прибывая в Санкт-Петербург в 13:20. Остановка в Москве на Курском вокзале — с 09:03 по 09:18. Время в пути — 8 часов 11 минут.

«Продажа проездных документов на поезда «Сапсан» уже открыта. Приобрести билеты можно за 90 суток до отправления поезда», — отметили в РЖД.

До 28 февраля 2018 года поезда «Сапсан» № 771/758 курсируют по обычному маршруту Санкт-Петербург — Москва, с отправлением и прибытием с Московского и Ленинградского вокзалов, соответственно.

Высокоскоростные поезда «Сапсан» в январе-октябре 2017 года на линии между Москвой и Санкт-Петербургом перевезли почти 4,3 млн пассажиров, что на 7,5% больше показателей аналогичного периода 2016 года. Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» перевезено 27,2 млн пассажиров.

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Напомним, что поезда «Сапсан» курсируют по маршруту Санкт-Петербург — Москва с 17 декабря 2009 года. С 30 июля 2010 года был открыт второй маршрут поездов «Сапсан»: Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород. Однако в 2015 году он был отменен. Тогда это объяснялось недостаточным спросом со стороны пассажиров. На участке Нижний Новгород — Москва «Сапсаны» заменили поездами «Стриж» и «Ласточка».