Киев, 12 декабря, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Председатель украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев попросил от США более решительных мер, направленных на противодействие реализации проекта «Северный поток-2». Как следует из официального сообщения на сайте компании от 12 декабря, такое заявление было сделано в ходе встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа и членами конгресса США в Вашингтоне.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток»

Также отмечается, что Коболев поблагодарил американские власти за их бескомпромиссную позицию в этом направлении.

Коболев заявил, что существующий транзитный газопровод через Украину выполняет роль фактора, стабилизирующего ситуацию на Донбассе.

«Сейчас России нужен транзитный маршрут через Украину, чтобы зарабатывать на продаже газа на европейском рынке. Однако если Северный поток-2 построят, украинская газотранспортная система больше не будет сдерживающим фактором. При таких условиях Москва сможет развернуть полномасштабную войну на востоке Украины», — добавил он.

Кроме того, глава «Нафтогаза» выразил мнение, что появление обходного пути поставок газа из России может дестабилизировать ситуацию в Европе. Как выразился Коболев, европейские союзники США могут стать жертвами экономического шантажа со стороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, схема финансирования проекта «Северного потока» существенно усложнилась после подписания США нового пакета антироссийских санкций 2 августа текущего года.

Эксперты и представители Газпрома заявляют, что несмотря на эти меры противодействия, стороны в любом случае придут к соглашению и завершат строительство.

Ранее правительство Дании выпустило законопроект, который мог бы создать помехи строительству участка газопровода в территориальных водах страны.