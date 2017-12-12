Ленинградская область, 12 декабря, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запросит позицию министерства иностранных дел РФ о возможности создания безвизовой зоны в Выборге для иностранцев и для местных жителей, которые могли бы свободно пересекать границу Финляндии. Об этом глава региона заявил во вторник, 12 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

ВЫборг

«Честно скажу, вопрос не в нашей компетенции. Есть проблема: обычно такая зона создается на небольших территориях. Например, если бы мы говорили о Нарве и Ивангороде, где люди могли бы свободно пересекать границу, и дальнейшее продвижение их вглубь стран было бы контролируемо. Но Выборг — это посложнее ситуация. Я постараюсь отправить письмо в МИД, чтобы услышать их точку зрения. Они здесь большие специалисты», — сказал Александр Дрозденко.

Кроме того, по его словам, уже почти достигнуто соглашение, по которому россияне, не проживающие в приграничном Ивангороде, смогут посещать этот город по обычному гражданскому паспорту. Заметим, сейчас это возможно лишь для транзитных пассажиров, направляющихся в Эстонию по загранпаспортам, или для жителей с местной регистрацией.

Предполагается, что после открытия системы продажи электронных билетов в ивангородские достопримечательности, россияне смогут предъявлять копии этих билетов при въезде в погранзону.

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Как заявлял ранее губернатор, 2018 год будет переломным для развития областных туристических проектов. Такими крупными проектами являются реконструкция исторического центра Выборга, реконструкция Коневецкого монастыря и Старая Ладога. Последняя вошла в федеральный маршрут «Серебрянное ожерелье» и ряд других.

2018 год объявлен в Ленинградской области Годом туризма. Региональное управление по транспорту реализует два инвестиционных проекта по строительству и реконструкции портовой и причальной инфраструктуры в Выборгском и Лодейнопольском районах. В следующем году в Выборге откроется привокзальный сквер.