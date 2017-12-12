Калуга, 12 декабря, 2017, 16:25 — ИА Регнум. В Калужской области заявили о полной реализации адресной программы по переселению жителей из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований региона, действовавшей в течение 2013−2017 годов, сообщает 12 декабря корреспондент ИА REGNUM. По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, за четыре года в рамках программы расселили 8,5 тыс. человек из 517 аварийных домов с общей площадью 135,6 тыс. кв. метров, а также построили около 190 тыс. кв. метров нового жилья.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

В настоящее время в стадии завершения также находятся работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. По данным регионального Фонда капремонта многоквартирных домов, их завершенность составляет 97,7%, а собираемость взносов достигла 101,7%.

Напомним, проект адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда реализуется в рамках майских указов президента России Владимира Путина, в частности, по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг.