Рыбинск, Ярославская область, 12 декабря, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Рыбинское МУП «Теплоэнерго», которое занимается теплоснабжением второго по величине города Ярославской области, не может снять деньги со счетов в банке «ВВБ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на самом предприятии.

МУП «Теплоэнерго» МУП «Теплоэнерго»

Точную сумму «зависших» средств в «Теплоэнерго» назвать отказались. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк назначил временную администрацию по управлению банком «ВВБ». Срок ее работы — шесть месяцев.

«У нас открыт счет в Московском индустриальном банке, и мы попросили все организации перечислять средства на эти счета. Для физических лиц мы в платежных документах указали новые реквизиты», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный бухгалтер МУП «Теплоэнерго» Татьяна Голышева.

Если свои деньги коммунальное предприятие снять не может, то вот от платежей по кредитам проблемы банка не освободили. В 2016 году «Теплоэнерго» оформило кредиты в ВВБ на сумму почти 400 миллионов рублей под 18 процентов годовых. В качестве залога выступили котельные, а также здания и сооружения, принадлежащие Рыбинску.

«Поскольку лицензия у банка не отозвана — мы продолжаем выплачивать кредиты и ничего не изменилось», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный бухгалтер МУП «Теплоэнерго» Татьяна Голышева.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк «ВВБ» приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.