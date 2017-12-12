Москва, 12 декабря, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) просит председателя правительства Дмитрия Медведева о закреплении законом постановления Конституционного суда о «северных надбавках», передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Чайка

Конституционным судом РФ принято постановление от 07.12.2017 № 38-П, в котором указывается, что районный коэффициент и процентная надбавка, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не могут включаться в состав минимального размера оплаты труда.

На рассмотрении Госдумы находится соответствующий законопроект, внесенный Карелией. Им предлагается внести изменение в статью 133 Трудового кодекса, согласно которому месячная заработная плата (без учета выплат компенсаций, установленных в соответствии со статьями 315, 316, 317 ТК РФ) работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ. На законопроект было получено отрицательное заключение правительства РФ.

В этой связи председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов обратился с главе правительства Дмитрию Медведеву с письмом, где просит дать поручение «подготовить повторное заключение правительства РФ» на законопроект, внесенный депутатами Карелии, — «данная просьба вызвана необходимостью привести действующее законодательство в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда Российской Федерации, выраженными в Постановлении от 07.12.2017 № 38-П».

«Считаю, что данный законопроект мог бы быть поддержан большинством депутатов Государственной думы при условии положительного заключения правительства РФ», — отметил он.

Теперь, когда известна позиция Конституционного суда, Нилов считает, что ее нужно как можно скорее закрепить законодательно.

«Думаю, что шансы на поддержку законопроекта думским большинством возрастут, если заключение будет положительным», — указал он.