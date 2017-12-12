Минск, 12 декабря, 2017, 20:02 — ИА Регнум. В Белоруссии может быть запрещена продажа алкогольной продукции гражданам, не достигшим 21 года. Такую возможность совет министров республики решил дополнительно изучить на заседании межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании, сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии.

Алкогольные напитки

Отмечается, что по итогам совещания в рамках мер по снижению алкоголизации населения, уменьшению уровня смертности от управляемых причин совет министров решил дополнительно изучить вопрос ужесточения правил продажи алкогольных напитков.

В числе прочего в правительстве также рассмотрят вопросы сокращения количества разрешенных торговых мест для реализации алкогольной продукции, качества и ассортимента выпускаемых вин белорусского производства, а также совершенствования способов реабилитации граждан с алкогольной зависимостью. «Формирование в общественном сознании ценности здорового образа жизни и устойчивого неприятия вредных привычек» назвали одной из главных мер для профилактики пьянства, алкоголизма и наркомании.

Напомним, что в июле 2017 года белорусские медики снова выступили с предложением разрешить продавать алкогольные напитки только гражданам старше 21 года, а не с 18 лет, как сегодня. В то же время замдиректора РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик отмечал, что реализовать такую инициативу непросто, особенно учитывая, что с 18 лет юноша уже может служить в армии, но не сможет покупать алкоголь. В целом министерство здравоохранения Белоруссии вместе с МВД выступают за ограничение розничной торговли алкоголем по ночам и за то, чтобы выносить алкогольные отделы в специализированные магазины.

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В Белоруссии уже предпринимались попытки ограничить продажу алкоголя. Например, в 2015 году власти запрещали продажу алкоголя в ночное время, но запрет отменили всего через несколько месяцев. После этого МВД и Минздрав Белоруссии еще несколько раз выступали с такой инициативой.

На прошлой неделе министерство внутренних дел республики представило данные, согласно которым каждое четвертое преступление в Белоруссии совершается в состоянии алкогольного опьянения, а тяжелые, в том числе убийства и разбои, — в 70−80% случаев. В связи с этим в МВД надеются, что эти показатели должны стать серьёзным аргументом для того, чтобы ужесточить в стране реализацию спиртных напитков. Ведомство пригласило граждан Белоруссии принять участие в обсуждении мер по ужесточению продажи алкоголя.