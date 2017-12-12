Ярославль, 12 декабря, 2017, 16:05 — ИА Регнум. На заседании постоянной комиссии муниципалитета по экономике и развитию города выяснилось, что в Ярославле в некоторых местах могут появиться сразу два остановочных комплекса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Остановочный комплекс

«У нас есть схема остановок с НТО, и есть схема рекламных остановок. И вроде бы, когда мы выигрываем конкурс, смотрим по картинке: есть один остановочный комплекс с рекламными площадями. Выиграли конкурс — бух, там НТО приземляется. Нам это не совсем понятно — мы вроде начинаем проектировать городское пространство, а там уже запланирована совершенно другая конструкция. И любое телодвижение с металлоломом приводит к колоссальным убыткам. Власти немножко на нас обижаются, говорят, что мы затягиваем процесс, но вопросов огромное количество: данные расходятся в документах. Понятно, что торговля в приоритете, но нам, чтобы проектировать грамотно любой остановочный комплекс, хочется от властей прозрачной работы, а сейчас ее пока нет» — выступил от лица рекламщиков депутат муниципалитета Дмитрий Кузьмин.

На это заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов сообщил, что произошло наложение:

«У нас были две параллельные схемы, часть мест с НТО не были востребованы, но потом, кода состоялись аукционы, ситуация изменилась… В дальнейшем появился желающий на торговлю, он это место купил с аукциона. Это деньги в бюджет. Сейчас мы проверим, чтобы не было наложений, в рабочем порядке отработаем. Есть места, где соседство НТО с остановкой не мешает друг другу, там большой трафик, для жителей даже лучше: больше возможностей укрыться. Остановки могут стоять рядом на одном пространстве», — пояснил он.

На вопрос, что делать там, где наложение уже произошло, заместитель мэра вновь повторил, что две остановки друг другу не мешают и не создают никакой конкуренции, так как стоят отдельно друг от друга.

«Это не должно быть два объекта, это должен быть один объект — остановочный комплекс с рекламной поверхностью и ларьком. Выиграла конкурс рекламная компания — пусть сдает в аренду предпринимателям и сама диктует условия. Вопрос не случайно возник: подразумевали один объект — навес, под ним ларечек помещается, и люди, и лавочки… А если будут два остановочных комплекса рядом на маленькой площадке — это как-то даже смешно выглядит», — сказал председатель комиссии Константин Шлапак.

«Когда речь идет о присутствии на одной площадке рекламы и торговли, можно развязать немного руки и позволить сэкономить и первым, и вторым — за счет того, что рекламщики не будут вкладываться в индивидуальные объекты и сделают просто навес, который не хочет делать торговля, так как как он ей не нужен. Они сделали себе избушку, где газеты продают, а навес идет в нагрузку. А нам наоборот — мы бы навес построили, интегрировали туда рекламу», — сказал Дмитрий Кузьмин.

В любом случае, по словам Алексея Торопова, речь пока идет о двух таких случаях.

Дискуссию завершил первый заместитель мэра города Ярославля Сергей Тарасов, назвав произошедшее «техническими моментами».