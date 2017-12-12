Киев, 12 декабря, 2017, 16:07 — ИА Регнум. О совершении депутатом Натальей Поклонской неких военных преступлений заявил 12 декабря журналистам глава сохранившейся на Украине прокуратуры Крыма Гюндуз Мамедов.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Выступая на пресс-конференции о расследовании преступлений, якобы совершенными служащими, чиновниками и депутатам в период самоопределения Крыма, Мамедов заявил, что действия Поклонской можно квалифицировать как военное преступление.

«Мы в рамках национального законодательства через механизм заочного расследования собираем доказательства против наших граждан, которые перешли на сторону России. Ни один факт не останется без внимания», — заявил украинский чиновник.

По его словам, на Украине собрано более 100 обвинительных актов в отношении различных должностных лиц, в том числе в отношении бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Читайте также: Украина объявила российского бизнесмена в международный розыск

Ранее Мамедов сообщил, что Поклонская стала фигурантом второго уголовного дела на Украине, связанного с запретом в России экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против российского депутата по статье «государственная измена». При этом власти Украины не приводят сведений о конкретных нарушениях, которые легли в основу дела.