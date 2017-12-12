Москва, 12 декабря, 2017, 15:59 — ИА Регнум. «Роскосмос» работает почти без прибыли, поэтому корпорации необходимо перестроить модель ведения бизнеса по примеру «Росатома». Об этом, как передает радиостанция «Говорит Москва», сообщил помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Андрей Белоусов на конференции «Космос как бизнес».

Roscosmos.ru Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный». 28 ноября 2017 года

«Сегодня Роскосмос работает практически без прибыли, — говорит Белоусов. — Двести с лишним тысяч человек… не могут заработать деньги. Это нормально?»

По его словам, «Роскосмос» в «хорошем смысле» осваивает средства, решая определенные технологические задачи. Однако этого, по мнению Белоусова, недостаточно.

В качестве положительного примера Белоусов привел работу «Росатома», который стал зарабатывать финансовые средства, строя по всему миру атомные электростанции и перерабатывая ядерные отходы.

Помощник президента РФ в контексте новой бизнес-модели «Роскосмоса» предложил передать «Роскартографию» от Минэкономразвития космическому ведомству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября с космодрома Восточный был осуществлён старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 19 спутниками на борту. После отделения разгонного блока «Фрегат» аппараты не вышли на связь.

12 декабря глава «Роскосмоса» огласил итоги работы госкомиссии по расследованию причин аварии «Фрегата».

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