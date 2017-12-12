Ярославль, 12 декабря, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Ярославское УФАС выписал штраф заведующей одного из детских садов за искусственное дробление контракта во избежание конкурентных процедур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

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Прокуратура Фрунзенского района Ярославля проверяла работу детского сада и выяснила, что дошкольное учреждения заключило с ООО «Комбинат социального питания» два контракта на оказание услуг по организации горячего питания сроком на 14 дней. Поскольку сумма каждого контракта не превышала 400 000 рублей, они были заключены с единственным поставщиком без проведения конкурса или аукциона. При этом по окончании периода действия одного контракта непрерывно начинал действовать следующий контракт, что свидетельствует об «искусственном дроблении» контракта во избежание конкурентных процедур. Прокуратура передала в ярославское УФАС материалы об административном правонарушении.

«Мы пришли к выводу, что заведующая детского сада нарушила статью 7.29.2. КоАП РФ. Она виновна в уклонении от заключения государственного контракта. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. Поскольку контракт уже был заключен, то расторгнуть его мы не имели право. Это может сделать только суд. Контракт был исполнен в середине ноября», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ярославского УФАС Марьяна Матяшевская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по такому же пути пошли почти все детские сады в рамках «централизации» питания и перевода его на аутсорсинг. Однако наказание понесет только одна заведующая. Другие детские сады на предмет дробления контрактов антимонопольная служба не проверяла.