Рубль сопротивляется рискам
Москва, 12 декабря, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Несмотря на ряд серьезных факторов риска, 12 декабря российский рубль имеет все шансы продолжить укрепление, заявила корреспонденту финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.
«Поддержку рублю оказывает нефтяной рынок: котировки барреля Brent не только полностью восстановились после недавнего падения почти на 5%, но и обновили максимальное значение с июня 2015 года, достигнув отметки 65,50 доллара», — отметила эксперт.
Такая динамика нефти, по всей вероятности, обусловлена появившимися новостями о временном закрытии ключевого нефтепровода в Северном море, связывающего более 50 действующих нефтяных и газовых месторождений и перегоняющего за сутки порядка 450 тысяч баррелей нефти.
«Из-за выявленных повреждений трубопровод будет закрыт на протяжении нескольких недель. На фоне таких новостей среди инвесторов усилились ожидания сокращения предложения нефти на мировом рынке», — пояснила Кулакова.
Кроме того, позитивное влияние на рубль мог оказать геополитический фактор. Президент РФ Владимир Путин поручил вывести российские войска из Сирии.
«С учетом того, что значительных подвижек в паре EUR/USD 12 декабря не ожидается, российский рубль может продемонстрировать рост сразу к обеим валютам.
Курс рубля к доллару в течение дня будет колебаться в диапазоне 58,50−59,10, а курс рубля к евро — в диапазоне 69−69,60», — считает эксперт.
Читайте также: Рубль стабилен на фоне нефтяной истерии