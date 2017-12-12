Москва, 12 декабря, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Несмотря на ряд серьезных факторов риска, 12 декабря российский рубль имеет все шансы продолжить укрепление, заявила корреспонденту финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Поддержку рублю оказывает нефтяной рынок: котировки барреля Brent не только полностью восстановились после недавнего падения почти на 5%, но и обновили максимальное значение с июня 2015 года, достигнув отметки 65,50 доллара», — отметила эксперт.

Такая динамика нефти, по всей вероятности, обусловлена появившимися новостями о временном закрытии ключевого нефтепровода в Северном море, связывающего более 50 действующих нефтяных и газовых месторождений и перегоняющего за сутки порядка 450 тысяч баррелей нефти.

«Из-за выявленных повреждений трубопровод будет закрыт на протяжении нескольких недель. На фоне таких новостей среди инвесторов усилились ожидания сокращения предложения нефти на мировом рынке», — пояснила Кулакова.

Кроме того, позитивное влияние на рубль мог оказать геополитический фактор. Президент РФ Владимир Путин поручил вывести российские войска из Сирии.

«С учетом того, что значительных подвижек в паре EUR/USD 12 декабря не ожидается, российский рубль может продемонстрировать рост сразу к обеим валютам.

Курс рубля к доллару в течение дня будет колебаться в диапазоне 58,50−59,10, а курс рубля к евро — в диапазоне 69−69,60», — считает эксперт.

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