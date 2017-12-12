Ереван, 12 декабря, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Подводя предварительные итоги 2017 года, можно констатировать, что с количественной точки зрения перечень основных макроэкономических индикаторов стран Евразийского банка развития выглядит относительно благоприятно. Вместе с тем внешние риски по отношению к данной динамике остаются существенными, что делает особенно актуальным вопрос о том, какие качественные сдвиги в функционировании экономики стран ЕАБР происходили на фоне благоприятных количественных показателей. Такой вывод содержится в макроэкономическом обзоре, подготовленном группой главного экономиста банка.

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«Среди качественных сдвигов в функционировании экономики стран ЕАБР, прежде всего в области снижения зависимости от сырьевого фактора, можно отметить снижение зависимости динамики национальных валют и финансовых рынков стран региона по отношению к перепадам в сырьевых ценах, сокращение доли нефтегазовых доходов и ненефтегазового дефицита федерального бюджета Российской Федерации, а также снижение сырьевой (нефтегазовой) направленности взаимной торговли стран ЕАЭС», — отмечает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

В бюджетной сфере Российской Федерации аналитики ЕАБР отмечают существенное сокращение доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете: если до 2014 года их доля превышала 50%, то за январь — сентябрь 2015 года данный показатель снизился до 44,5%, а в первые 9 месяцев 2017 года составил 38,7%. К положительным тенденциям авторы относят и снижение ненефтегазового бюджетного дефицита Российской Федерации (как индикатора подверженности бюджета по отношению к снижению цен на нефть) — данный показатель снизился с 8,5% ВВП в январе — сентябре 2015 года до 6,8% ВВП за январь — сентябрь 2017 года.

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Аналитики ЕАБР уделяют особое внимание снижению в 2017 году сырьевой направленности экспорта стран ЕАЭС, при этом с точки зрения нефтегазового экспорта в наибольшей степени эта тенденция прослеживалась в Российской Федерации. Роль сырьевого фактора также несколько снизилась во взаимной торговле стран ЕАЭС.

Так, в январе-сентябре 2017 года доля минеральных продуктов во взаимной торговле Российской Федерации с партнерами по ЕАЭС снизилась до 37% — с 40% годом ранее, при некотором росте доли минерального сырья в торговле Казахстана со своими партнерами по ЕАЭС. В целом доля минерального сырья и продовольствия во взаимной торговле стран ЕАЭС снизилась более чем на 1 п. п. при одновременном росте доли машин и оборудования почти на 1 п. п., а также доли металлов и изделий из них почти на 2 п. п. С точки зрения динамики взаимной торговли стран ЕАЭС единственными сегментами, где во всех странах Союза отмечался рост в январе — сентябре 2017 года, были продовольствие и машины (оборудование). По мнению аналитиков ЕАБР, такая динамика доли сырьевого сектора в торговле стран ЕАЭС тем более позитивна, учитывая рост цен на нефть в 2017 году.

При этом в Армении отмечается рост доли текстиля и машин и оборудования за январь-сентябрь 2017 г. на 3 п.п. и 1 п.п. соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Доля машин и оборудования во взаимной торговле Республики Беларусь со странами ЕАЭС увеличилась за два года на 5 п.п. В Казахстане при росте доли минеральных продуктов за январь-сентябрь 2017 г. на 3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. отмечается значительное увеличение доли металлов и изделий их них до 35% с 25% за аналогичный период.

Авторы обзора считают, что такого рода тенденции, несмотря на некоторые успехи в области снижения зависимости от цен на топливно-энергитическое сырье, пока прочно не закреплены и продвигаются неравномерно на пространстве ЕАЭС. В этом отношении в 2018 году важным представляется проведение макроэкономической политики, которая способствовала бы дальнейшему снижению сырьевой зависимости экономики стран региона, в том числе за счет усиления роли экономических правил.