Москва, 12 декабря, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на том, что медвытрезвители должны работать не только для иностранных футбольных болельщиков, но и для граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Цитата из к/ф «А по утру они проснулись». реж. Сергей Никоненко.2003. Россия Вытрезвитель

В преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу замглавы правительства РФ Виталий Мутко заявил о необходимости возрождения медицинских вытрезвителей, чтобы создавать «человеческие условия» для иностранных болельщиков.

«Мы считаем, что это нужно делать не только для иностранцев, а и для своих граждан, чтобы они не замерзали насмерть на улицах, не создавали риски для себя и окружающих», — отметил Миронов в ходе брифинга в Госдуме.

Он заявил о необходимости воссоздания системы специализированных учреждений для лиц, находящихся в состоянии опьянения.

Парламентарий обратил внимание на правительственные рекомендации создавать медвытрезвители в населенных пунктах с населением от 100 тыс. человек.

Вместе с тем, по словам Миронова, о медвытрезвителях говорят представители Минздрава и МВД.

«Правда, складывается ощущение, что инициативу по созданию таких учреждений ведомства переадресуют друг другу, а в итоге ответственность перекладывается на плечи регионов… Хотя в регионах средства нашли, но всё же это единичные примеры», — отметил Миронов.

По мнению депутата, проблему следует решать на федеральном уровне, например, медвытрезвители можно вписать в госпрограмму реабилитации наркозависимых, которая до сих пор должным образом тоже не реализована.

В 2011 году в России были закрыты все 545 медвытрезвителей, в которых ежегодно «обслуживались» более 2,5 млн граждан.