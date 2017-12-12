Ленинградская область, 12 декабря, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Не все чиновники Ленобласти пока понимают и осознают, что им предстоит сделать в рамках административной реформы в 2018 году. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко 12 декабря на пресс-конференции по итогам уходящего года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Ранее Дрозденко объявил, что Ленобласть сократит несколько сотен чиновников и сотрудников госучреждений, особенно дублирующих свои функции. Кроме того, грядет реструктуризация правительства региона, принятие новых нормативных документов, регламентов, сокращение служебного транспорта для чиновников, передача функция многих госучреждений на аутсорсинг.

«Всем дано время до середины января. Либо председатели комитетов дадут свои предложения, либо я их поведу по своему пути. Желательно, чтобы я повел их как Моисей, а не как Сусанин. Я не считаю себя семи пядей во лбу, я высказал свое мнение и жду конструктивных предложений. Надеюсь, что реформа не займет у нас 40 лет, уложимся в календарный год. Ожидаем, что она будет достаточно эффективной», — сказал Александр Дрозденко.

В частности, он заметил, что два года назад автопарк правительства Ленобласти состоял из 164 машин, сегодня — из сотни. Но если сложить все автопарки всех госучреждений, организаций и ведомств, финансируемых напрямую из бюджета, выходит 1,5 тыс. автомобилей.

«У одного специфического учреждения — пять легковых автомобилей. По размеру оно в три раза меньше, чем один комитет. У меня у комитетов нет столько машин», — возмутился Дрозденко.

Причину он видит в неэффективном менеджменте помноженном на «болезнь роста». Губернатор подразумевает, что областная экономика росла даже в кризисные годы, и правительству Ленобласти не пришлось принимать сложных решений и существенно урезать расходы и экономить.

«А на самом деле расходов достаточно много, я уже две папки накопил. Например, понятно, что должны быть трудовые династии на некоторых производствах. Я попросил дать мне повторяющиеся фамилии в наших учреждениях. И нашел трудовую династию в одном учреждении — 11 фамилий. Такого тоже не должно быть там, где есть бюджетные средства», — пояснил Дрозденко.

«Если мы хотим развиваться, мы должны пройти через определенное обновление. Мы не можем жить в XXI веке с аппаратом управления и бюрократией XX века», — добавил он.

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Как сообщалоИА REGNUM, в августе 2017 года Александр Дрозденко заявил о запуске административной реформы, в рамках которой к 1 января 2019 года сократится численность сотрудников аппарата правительства. Кроме того, в рамках муниципальной реформы часть чиновников администрации региона переводят работать из Санкт-Петербурга на места.

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В сентябре текущего года Александр Дрозденко предложил укрупнение муниципалитетов: присоединять «бедные» муниципалитеты к поселкам городского типа, создавая городские округа. Ранее завершился первый этап муниципальной реформы, в рамках которой были объединены администрации ряда районов с администрациями райцентров.

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В начале декабря 2017 года губернатор Дрозденко подчеркнул необходимость перехода Ленобласти к цифровым технологиям, и начать этот процесс он намерен с административной реформы, которая подразумевает не только сокращения, но и введение электронного документооборота, «тайминга», в том числе и для руководителя, жестких регламентов рабочего времени.