Москва, 12 декабря, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Рост цен на нефть сможет удержать рубль от ослабления в конце 2017 года, но сильного укрепления российской валюты ждать не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил эксперт БКС Экспресс Сергей Гайворонский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Рубль выглядит достаточно слабо относительно цен на нефть. Это не индивидульная история рубля — постепенно слабеют, как высокодоходные, так и сырьевые валюты. Нефтяное ралли может удержать рубль от ослабления в конце декабря-январе, но укрепления российской валюты сильнее 57−57,5 рублей за доллар мы не ожидаем», — отметил Гайворонский.

Цена барреля нефти марки Brent впервые с 2015 года превысила 65 долларов, при этом курс рубля остался практически неизменным на этом фоне, закрепившись на отметке в 59,2 руб. за доллар.

Месяц назад стоимость сырья стала увеличиваться, достигнув 63 долларов за баррель. Этому в частности способствовало продление соглашения стран ОПЕК и других нефтеэкспортеров о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Ранее предполагалось, что договоренность окончит свое действие в марте 2018 года, однако нефтедобытчики пролонгировали срок его действия. Нефтяные компании РФ также согласились с участием в соглашении.

«Ключевой причиной роста именно североморской смеси Brent накануне стали новости о том, что крупнейший британский нефтепровод Forties Pipeline System (FPS) закрывается на незапланированный ремонт. Его мощность составляет порядка 450 тыс. баррелей в сутки — это четверть добычи региона. Ремонт может продлится несколько недель», — объяснил Гайворонский.

При этом, ситуация с нефтью марки Brent в принципе стала улучшаться, отмечает он. Так, например, если цена на сырье сутки продержится не ниже отметки 64,8, то она скорее всего сможет достигнуть и 67 долларов за баррель, уверен Гайворонский.

«При этом мы не ожидаем, что нефть задержится выше текущих уровней на длительный срок — более двух-трех месяцев. Рост нефти, а в особенности рублевой стоимости бочки Brent позитивно для российского рынка, о чем говорит вчерашний рост ММВБ. Корреляция индекса ММВБ с рублевой стоимостью североморской нефти сильна, и если нефть задержится на текущих уровнях мы в праве ждать предновогоднего ралли», — предполагает Гайворонский.