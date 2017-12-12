Киев, 12 декабря, 2017, 15:14 — ИА Регнум. В Киеве правоохранительные органы обеспечат соблюдение правопорядка возле здания Апелляционного суда, который рассмотрит апелляцию на меру пресечения для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщает 12 декабря УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков

Министр подчеркнул, что для него важнее обеспечение правопорядка, чем результат суда.

«Вы видите, что, несмотря на большое желание спекулировать беспорядками, мы стараемся удерживать баланс. Хотя это не так просто», — сказал Аваков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Киеве Саакашвили был задержан сотрудниками ГПУ и СБУ. Генеральная прокуратура Украины возбудила против бывшего губернатора Одесской области четыре уголовных дела, в том числе по статье «Содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности».

11 декабря Печорский суд отказал прокурору в заключении подозреваемого под домашний арест.

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