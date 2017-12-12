Пекин, 12 декабря, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Белоруссия получила возможность поставлять говядину в Китай, крупнейший рынок в мире по импорту этого вида мяса. Таким образом, Белоруссия стала первым государством среди стран СНГ, которое получило такую аккредитацию. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в белорусском посольстве в Китае.

Крупный рогатый скот

Получили разрешения на экспорт говядины в Китай два белорусских предприятия: ОАО «Велес-Мит» и ОАО «Могилевский мясокомбинат». Такое решение было принято по итогам сегодняшней встречи в Пекине министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонида Зайца и руководителя главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину Чжи Шупина. Также стороны заявили, что в ближайшее время завершится процесс допуска ведущих белорусских производителей мяса птицы на китайский рынок.

Отметим, что Леонид Заяц прибыл в Пекин несколько дней назад с целью развития белорусско-китайских отношений в сфере сельского хозяйства. В частности, 11 декабря министр сельского хозяйства и продовольствия встретился с руководством министерства сельского хозяйства КНР. По результатам переговоров стороны подписали план сотрудничества до 2020 года. У Зайца запланировал еще ряд встреч, а 13 декабря на выставке в Гуанчжоу должна быть представлена продукция крупнейших белорусских производителей.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года восемь мясоперерабатывающих предприятий Белоруссии прошли сертификацию для поставок говядины на китайский рынок. Тогда сообщалось, что ОАО «Велес-Мит» и ОАО «Могилевский мясокомбинат» станут первыми компаниями республики, продукцию которых будут экспортировать в КНР. До конца текущего года китайская сторона обязалась купить у Белоруссии говядину на общую сумму $20 млн.

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Напомним, что после того, как Китай инвестировал средства в белорусское машиностроение, аналогичные по объемам китайские инвестиции было решено направить и в сельское хозяйство. Так, в мае министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии подписало с китайской корпорацией DRex протокол о намерениях, согласно условиям которого КНР обязалась вложить в белорусский аграрный сектор $1 млрд. Правда, в СМИ информация об этой сделке появилась только спустя месяц. Тогда же выяснилось, что DRex хочет вложить средства в развитие молочного сектора Белоруссии, в частности, это новые молочно-товарные комплексы и модернизация перерабатывающих предприятий.

Также до конца 2017 года китайская корпорация взяла в аренду 20 тысяч гектаров земли в Белоруссии для строительства молочно-товарных ферм на 40 тысяч голов скота, чтобы обеспечить дополнительный объем сырья. Эти территории, как заявляли в минсельхозпроде Белоруссии, располагаются в Могилёвской области, Климовичском районе. Здесь, к слову, повышенный уровень радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Отметим, что по итогам 2015 года Белоруссия поставила в другие страны на 15% больше мяса, а также в два раза больше молока и молочных продуктов, чем в советское время. В то же время республике удается закрывать и внутренние потребности страны в этих продуктах. По результатам 2016 года Белоруссия стала третьей в мире по объемам экспорта сухой сыворотки, масла и четвёртой — по поставкам сыра. Более 90% — это доля поставок белорусского продуктового экспорта в Россию. В первом квартале 2017 года Белоруссия экспортировала в Китай в 1,5 раза больше продуктов питания, чем годом ранее, в денежном эквиваленте это $4,2 млн. Для сравнения Белоруссия в целом каждый год продаёт за рубеж продукцию агропромышленного комплекса на $13 млн. Одной из ключевых причин относительно небольших продаж белорусского продовольствия в Китай эксперты называют закрытость китайского рынка: официальный Пекин старается поддерживать собственных производителей, поэтому поставлять сюда свои продукты могут только те, кто создал с китайскими представителями совместное предприятие.

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В то же время для Минска сотрудничество с Китаем в сфере сельского хозяйства — это очередная попытка решить собственные проблемы за счет иностранных инвестиций. Дело в том, что белорусский АПК убыточен. По оценкам спикера верхней палаты парламента Михаила Мясниковича, финансирование госпрограмм агропромышленного комплекса за 2011—2015 годы составило $43,8 млрд. Эксперты называют АПК Белоруссии «черной дырой». По итогам 2016 года рентабельность этого комплекса республики составила минус 2,5%. Несмотря на высокую рентабельность продаж в Россию, число организаций, которые приносят затраты, увеличилось в 2016 году вдвое. В 2017 году белорусские власти, наконец, взялись за финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий.