Киев, 12 декабря, 2017, 15:07 — ИА Регнум. В течение 2017 года на Украине 17 раз выписали штрафы радиостанциям за недостаточное количество песен на украинском языке, заявил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко, сообщает 12 декабря УНН.

Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж. Эдуард Назаров. 1982 . СССР Украинские песни

По его словам, языковые квоты на Украине были нарушены радиостанциями 17 раз. Из них самые крупные штрафы достигли 300 тыс. гривен ($11 тыс.) и 200 тыс. гривен ($7,4 тыс.).

Артеменко отметил, что ни одна радиостанция не стала оспаривать в суде наложенный штраф.

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Напомним, с 8 ноября 2017 года на Украине введена квота на украинские песни на радиостанциях в размере 30%. Квота должна соблюдаться в течение семи часов с 07:00 и с 15:00, а также в течение всех суток.

Еще 60% песен на украинских станциях должны звучать на языках стран-членов ЕС. Таким образом, только 10% песен на Украине могут звучать на русском языке.

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Штраф в случае невыполнения квот составляет 5% от общей суммы лицензионного сбора радиостанциями. Также квоты на Украине установлены и для телевидения — 75% телепередач должны идти на украинском языке.