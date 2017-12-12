Киев, 12 декабря, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Даже если бы Порошенко удалось посадить Саакашвили в тюрьму или выслать его за пределы Украины, то это ровным счётом ничего бы не изменило. Так прокомментировал ИА REGNUM ситуацию с арестом и освобождением в зале суда бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинский политолог Сергей Белов.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Саакашвили — это говорящая голова, которая несёт в массы требуемые его нанимателями сообщения. Никакая это не тайна, что заказчиком протестных акций является олигарх Игорь Коломойский. Не тайна и то, что против Порошенко играют лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, лидер «Самопомощи» Андрей Садовый и ещё ряд украинских политиков. Они уже давно включились в игру против Порошенко, но им недоставало тарана. В октябре у них такой таран появился», — отмечает эксперт.

По его мнению, механизм государственного переворота запущен:

«Каждое действие Порошенко будет только ухудшать его положение и вести к поражению. Более того, противники президента заинтересованы в репрессиях, поскольку они являются прекрасными информационными поводами для СМИ. При этом самой сильной стороной Саакашвили является то, что он говорит правду. Порошенко реально циничный, жадный барыга, с точно таким же окружением. Обратите внимание, что Порошенко всеми своими решениями по лишению гражданства Саакашвили, попыткой не пустить в страну, открытием дела за незаконное пересечение границы, неудачным арестом, удачным арестом и, наконец, освобождением из зала Печорского суда в Киеве, сделал из маргинального политика из Грузии лидера украинской оппозиции.

Если вспомнить классика, то «Аннушка уже разлила масло». Уже никто никуда не разойдётся, ситуация будет развиваться по нарастающей, пока в один прекрасный момент возбуждённая на митинге толпа не начнёт захватывать одно за другим государственные учреждения, а лидеры очередной революции объявят о создании какого-нибудь «комитета спасения Украины».

ИА REGNUM напоминает, что накануне Печорский суд Киева отпустил прямо из зала суда на поруки депутатов Верховной рады бывшего президента Украины, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который к тому же незаконно, по мнению многих экспертов, находится на территории Украины. Подконтрольные президенту Украины депутаты Рады уже назвали произошедшее «публичной пощечиной» Порошенко. Сам Саакашвили, выйдя на свободу, сразу же возглавил протестующих и снова повел их к стенам Рады, где потребовал от Порошенко подать в отставку.