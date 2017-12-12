Калуга, 12 декабря, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России вернулись на аэродром постоянной дислокации в Калужскую область, сообщает 12 декабря департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Экипажи, принимавшие непосредственное участие в разгроме террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических формирований в Сирии после успешного выполнения заданий командования вернулись на родину.

В торжественной встрече военных летчиков приняли участие командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, представители молодежного движения «Юнармия», ветеранские организации, а также сослуживцы и родственники прибывших военных.

Напомним, 11 декабря прибывший на российскую авиабазу Хмеймим Владимир Путин отдал приказ начать вывод российской группировки войск из Сирийской Арабской республики.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — приказал глава государства.

Однако Владимир Путин отметил, что если террористы в Сирии вновь поднимут голову, российская армия нанесет по ним такие удары, «которых они пока и не видели».