Москва, 12 декабря, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Сотрудники Яндекса по поисковым запросам выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес жителей России в 2017 г. Результаты исследования были обнародованы 12 декабря.

Скриншот страницы i.ytimg.com Знак Шипы

Все поисковые запросы компания разбила на 9 категорий. В рубрике «События в России и мире» граждан больше всего интересовал теракт в Санкт-Петербурге, совершенный 3 апреля.

Второе место по числу поисковых запросов занял «Синий кит» и группы смерти, на третьем месте оказался скандал вокруг фильма «Матильда». В Топ-5 событий также вошли введение штрафа за отсутствие знака «Шипы» и деятельность Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Главными спортивными событиями уходящего года интернет-пользователи признали ЧМ по хоккею, Кубок Конфедераций, чемпионат России по футболу, бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора, чемпионат КХЛ и Лигу чемпионов.

По версии пользователей поисковика, мужчиной года стал певец Дима Билан, женщиной года — Мария Максакова.

Самым популярным поисковым запросом среди «вещей и явлений» стала «Криптовалюта». В категории «фильмы» победила лента «Оно», в категории «зарубежные сериалы» — «Игра престолов», а в категории «российские сериалы» — «Молодежка».

Самыми популярными мемами-2017 стали «эщкере», «ждун» и «это фиаско, братан».