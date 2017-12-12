Ярославль, 12 декабря, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Гроссмейстер Владимир Скрабов стал обладателем Кубка мира по шашкам, финальная часть которого прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Владимира Скрабова в Facebook Владимир Скрабов

Ярославец победил в молниеносной и классической программах. В соревновании приняло участи 200 спортсменов из 35 стран мира.

«Я уже становился обладателем Кубка мира в 2013 и 2015 года. Но тогда было легче. В этом году борьба шла до последнего тура и я мог оказаться даже третьим. Конкуренция очень сильно выросла», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Скрабов.

Получение Кубка мира-2017 может дать право ярославскому шашисту претендовать на звание заслуженный мастер спорта.