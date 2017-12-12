Киев, 12 декабря, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Для осуществления обмена удерживаемыми лицами с республиками Донбасса Украина «могла бы в чем-то уступить», заявил журналистам сегодня, 12 декабря, представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма, передает корреспондент ИА REGNUM .

Скриншот страницы tvc.ru Павел Климкин

Вместе с тем Кучма подтвердил, что уже есть дата обмена и согласованные списки. По его словам, если и президент России, и президент Украины сказали, что сделают это (обмен) — «то надо делать, как бы трудно ни было».

«Списки есть согласованные — 74 и 306… Этим занимается лично и президент Порошенко, поэтому давайте отдадим ему все карты в руки и пускай то обещание, которое прозвучало из его уст и других руководителей, будет выполнено», — сказал Кучма.

Главной трудностью готовящегося обмена экс-президент Украины назвал то, что «некоторые из запрашиваемых лиц не хотят возвращаться в оккупированный Донбасс». Он вместе с тем надеется, что договоренности в итоге будут достигнуты, и до новогодних и рождественских праздников «люди будут освобождены».

Между тем политический эксперт Дмитрий Джангиров дает свое объяснение такой активности украинской стороны. По его мнению, успешный обмен, в первую очередь, нужен Вашингтону.

«Активность чиновников после более чем годичной «спячки» легко объяснима: Киев в процессе обмена пленными в последние месяцы жестко «подгоняет» спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Взаимное освобождение по формуле «всех на всех» под Рождество или Новый Год будет являться на Западе очевидным символом успешности американского посредничества в Минском процессе. И теперь мы регулярно будем узнавать из СМИ о «титанических усилиях» по возврату украинских солдат со стороны все новых и новых чиновников, ранее абсолютно непричастных к процессу», — анализирует политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 8 декабря первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что на данный момент на не контролируемой Киевом территории Донбасса удерживаются 168 человек. При этом, подчеркнула она, украинская сторона надеется на освобождение до Нового года 74 украинцев.

9 декабря в Минске состоялись переговоры советников руководителей четырех стран «нормандского формата». Подробности переговоров неизвестны, однако ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что стороны будут «говорить преимущественно с акцентом на безопасность, с акцентом на гуманитарные проблемы».

Вопрос обмена удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса Климкин также обсуждал на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым. По итогам беседы он анонсировал «обмен заложниками», за что был жёстко раскритикован политиками и экспертами, заявившими, что такими заявлениями Украина ставит себя на место террористов.