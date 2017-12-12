Красноярск, 12 декабря, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Сегодня, 12 декабря, в общероссийский день приёма граждан, мэр Красноярска Сергей Ерёмин пообщался с несколькими горожанами. Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, в начале встречи он поздравил красноярцев с государственным праздником — Днём Конституции РФ, а от слов поздравлений перешёл к вопросам заявителей.

Фото пресс-службы администрации Красноярска Жителя Советского района Ярослава Кавчука волнует благоустройство и наведение порядка в сквере «Космонавтов»

Красноярцы обратились к главе города с надеждой на решение не просто личных проблем, а тех задач, которые касаются жизни города в целом. Так, жителя Советского района Ярослава Кавчука волнует благоустройство и наведение порядка в сквере «Космонавтов».

«Я живу рядом со сквером и очень печально наблюдать, что за ним никто не ухаживает, — посетовал он. — Лавочки установили, но их явно не хватает. В летние тёплые дни, чтобы занять место на скамейке, выстраивается целая очередь».

Выслушав красноярца, Сергей Ерёмин указал на необходимость разрешения ситуации: «Это одно из знаковых, исторических мест Советского района. Поэтому кроме эстетики скверу «Космонавтов» нужен системный уход».

Просьбы некоторых горожан требуют детальной и всесторонней проработки. К примеру, красноярка Анна Андреева — лидер общественной организации защиты животных «Бездомный пёс» пришла к главе города с инициативой создания приюта для безнадзорных животных.

А Ольга Лялина (жительница Николаевки) обратилась к мэру с просьбой об улучшении жилищных условий.

«Наш семиквартирный дом признан аварийным, а три года назад в нашей квартире обвалился потолок. Тогда город нам помог — выделили жильё в маневренном фонде, однако срок нашего проживания истекает, а дом к сносу запланирован только на 2021 год», — пояснила Ольга.

Глава города поручил проанализировать ситуацию и рассмотреть возможность участия данной красноярской семьи в реализуемых на территории Красноярска жилищных программах.