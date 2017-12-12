Вильнюс, 12 декабря, 2017, 14:25 — ИА Регнум.

pixel2013 Дрон

С 1 января 2018 года у литовских пограничников появится право с помощью огнестрельного оружия сбивать беспилотные летательные аппараты, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 декабря, в службе охраны государственной границы Литвы. Соответствующее распоряжение и правила нейтрализации дронов подписал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас.

Правила в первую очередь касается нарушителей воздушного пространства Литвы и полётов в приграничной территории, а также над объектами, над которыми полёты запрещены. Литовские пограничные силы также закупили специальную технику, с помощью которой сигнал от беспилотников и управление им можно перехватить, а сам аппарат безопасно посадить на землю. Сейчас эта техника тестируется. Однако в крайних случаях разрешено и применение оружия.

Литовские пограничники сообщают, что в 2017 году зафиксировали 33 случая незаконных полётов беспилотных аппаратов в приграничной зоне. С помощью дронов всё чаще в Литву доставляют контрабанду.