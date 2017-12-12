Ярославль, 12 декабря, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Пульмонологическое и аллергологическое отделения ярославской детской клинической больницы №1 может переехать в здание больницы РЖД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Yandex.ru/maps ДКБ-1 в Ярославле

Осенью этого года детская больница была закрыта из-за аварийного состояния. Врачи и пациенты были распределены по другим больницам. Экспертиза показала, что здание требует капитального ремонта

«Мы, обсудив с больницей РЖД, приняли решение на время капитального ремонта здания ДКБ№1, перевести два отделения в железнодорожную больницу. Врачи детской клинической больницы поехали осматривать будущее место работы. Если их все устроит, то сделаем переезд в кратчайшие сроки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

В 2018 году начнется разработка проектно-сметной документации по капремонту ДКБ №1. Предстоит полностью отремонтировать две стены здания, кровлю, провести работы по укреплению фундамента. Кроме того, будет произведен качественный ремонт поликлинического отделения и стационара. По предварительным расчетам, стоимость работ составит 100 — 110 миллионов рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, родители детей, больных муковисцидозом, заявили, что готовы голодать, если их детям не будет обеспечена должная медицинская помощь. Принятые ранее властями меры их не устроили.