Калуга, 12 декабря, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В Калужской области перед судом предстанет 28-летняя сотрудница страховой компании, которая подозревается в растрате более 500 тыс. рублей вверенных ей денег, сообщили 12 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

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По версии следствия, местная жительница, имея доступ к сейфу страховой компании, в котором хранятся деньги, с мая 2016 года по август 2017 года неоднократно брала денежные средства для личных нужд.

В ходе внеплановой проверки хозяйственно-экономической деятельности организации была выявлена недостача в сумме 577 218 рублей, что послужило поводом для обращения в правоохранительные органы.

Предполагается, что причиной растрат могли сдать кредитные обязательства подозреваемой.

Против сотрудницы страховой фирмы было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растраты», что грозит санкциями в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.