Улан-Удэ, 12 декабря, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Сразу три сибирских территории — Иркутская область, Забайкалье и Бурятия — вошли в ТОП-20 регионов с самыми дорогими автомобилями. Такие данные привело накануне аналитическое агентство «Автостат» по итогам исследования средневзвешенных цен на новые легковые автомобили в России за 10 месяцев 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

Авторы рейтинга проанализировали ситуацию во всех субъектах Российской Федерации. Причём средневзвешенная цена автомобиля рассчитывалась на основе средних значений, рекомендованных дистрибьютором цен и объёмов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объём двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

В целом за январь-октябрь 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,33 млн рублей, что на 1,7% больше, чем за тот же период 2016 года.

Но в Бурятии (11 место в ТОПе) средневзвешенная цена нового автомобиля превышает 1,6 миллиона рублей. Таковых в республике насчитывается около тысячи штук. Чуть менее дорогие автомобили (более 1,5 миллиона) предпочитают жители Иркутской области (13 место в рейтинге). Зато их в регионе не в пример больше — более 8 тысяч.

В Забайкальском крае (17 место) средневзвешенная цена нового автомобиля составляет более 1,4 миллиона рублей. Таковых в регионе насчитывается порядка 1,3 тыс.

Наибольший же показатель зафиксирован в субъектах Дальневосточного ФО. Так, лидером является Приморский край, где средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составляет 2,32 млн рублей. На втором месте располагается Хабаровский край (2,18 млн руб.), на третьем — Камчатский край (2,17 млн руб.).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года российский рынок автомобилей показал впечатляющие результаты: продажи новых легковых и лёгких коммерческих авто на 15% превысили показатели аналогичного периода прошлого года. Однако нынешний уверенный рост достигнут во многом благодаря поддержке государства.

Свой вклад внесли в том числе адресные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также автокредиты (которые, в свою очередь, растут и за счёт этих программ). Драйвером роста, по мнению руководителя пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова, стал отложенный спрос, с чем согласны и другие эксперты.