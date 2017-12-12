Брюссель, 12 декабря, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Лидеры стран-членов ЕС сознательно причастны к пыткам и эксплуатации тысяч мигрантов и беженцев со стороны финансируемых европейским блоком береговой охраны Ливии и официальных ответственных за центры содержания, заявили в правозащитной организации Amnesty International, сообщает The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По данным доклада организации, в попытке прекратить поток людей через Средиземное море ЕС финансирует систему, которая действует в сговоре между различными вооруженными группировками и теми, кто незаконно перевозит людей. Так, после того как страны ЕС предоставили корабли и провели их подготовку, число мигрантов, прибывающих в Италию, сократилось на 67%. Также произошло падение числа смертей в море.

Тем не менее в организации подчеркнули, что береговая охрана и те, кому передают беженцев и мигрантов, часто действуют заодно с преступными группировками и вооруженными формированиями.

По данным Amnesty International, те лодки, по которым у береговой охраны и контрабандистов имеются договоренности, отмечаются специальными знаками. Благодаря этому они могут спокойно проходить через территориальные воды Ливии. Также известны случаи, когда береговая охрана сопровождала лодки до международных вод.

Тех же, кого задерживают на пути в ЕС, отправляют в лагеря, управляемые Генеральной дирекцией Ливии по борьбе с нелегально миграции, в которых, по данным организации, они подвергаются пыткам с целью отъема у них денег.

В Amnesty International подчеркивают, что главы государств ЕС не могут не знать о страданиях мигрантов и серьезных нарушениях, совершаемых береговой охраной Ливии. Брюссель обвиняют, в частности, в том, что он неспособен создать необходимые механизмы защиты прав мигрантов и беженцев, а также добиться гарантий их соблюдения от ливийских коллег.