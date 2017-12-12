Ереван, 12 декабря, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Министр финансов Армении Вардан Арамян принял как указание со стороны главы государства речь президента Сержа Саргсяна на заключительном заседании конференции, посвященной органам местного самоуправления и территориального управления 9 декабря.

Во время выступления Серж Саргсян в частности отметил, что через несколько лет в Армении почти в три раза увеличится показатель ВВП на душу населения.

«Я уже заявлял, уверен, вы знаете, о целях демографического и экономического развития до 2024 год, которые важны также в плане равномерного развития нашей страны и инклюзивного экономического развития. Через несколько лет мы достигнем показателя ВВП на душу населения соответствующего 10 тысячам долларов. Это предполагает новое качество инфраструктур и общинных институтов, а также альтернативные и инновационные подходы к финансированию», — сказал Саргсян.

«Я всегда воспринимаю любой показатель, озвученный Сержем Саргсяном в качестве указаний президента республики, что означает, что мы должны иметь более высокие показатели и прилагать к этому усилия», — заявил глава минфина Армении, комментируя слова Сержа Саргсяна.

Согласно бюджетному посланию Армении на 2018 г. ВВП на душу населения составит примерно $3750, то есть по словам президента Армении увеличится в ближайшие годы примерно в три раза.

Если министр финансов Армении не уточняет является ли цель, поставленная президентом реалистичной, то армянские экономисты уже подсчитали, что подобное увеличение ВВП невозможно.

«В случае реалистичного развития ситуации в экономике, ВВП на душу населения будет составлять 10 000 долларов США по меньшей мере через 19 лет, если экономика Армении будет расти в среднем на 5% год, — считает экономист Артак Манукян. — В случае среднего экономического роста на 4% это займет 23,5 года».

По его мнению, власти могут заявить, что имели ввиду ВВП на душу населения, выраженное в паритете покупательной способности (PPP), согласно которому, ВВП на душу населения в настоящее время составляет $8200.

«В этом случае речь пойдёт о пяти годах — в случае роста экономики на 5% в год», — пишет Манукян на своей странице в Фейсбук.

Согласно расчётам издания Factor.am, увеличение ВВП на душу населения до 10 000 долларов может произойти в 2040 году, но только в том случае, если население Армении составит 2,1 — 2,2 млн. человек.

«В этом случае ВВП Армении составит примерно $22 млрд. Но тогда, это будет противоречить другому заявлению президента, согласно которому в 2040 г. население Армении составит четыре миллиона», — пишет издание.

Следует отметить, что специалисты ранее назвали нереалистичными, планы увеличение населения Армении до 4 млн к 2040 г.

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18 мая 2017 г., в послании Национальному Собранию VI созыва Серж Саргсян заявил, что ВВП на душу населения в 2040 г. планируется довести до $15 тыс.

«Сочетание финансово-кредитной и налогово-бюджетной политики должно создать такую динамичную и стабильную макроэкономическую среду, которая даст возможность достигнуть как краткосрочного, так и средне и долгосрочного стабильного экономического роста, обеспечив целевые показатели 2040 года. Необходимо, чтобы средние годовые темпы экономического роста были ощутимо выше средних международных темпов экономического роста, чтобы постепенно сокращалась разница показателей ВВП на душу населения в Армении и развитых странах.

В частности, в течение 1990−2015 годов ВВП Армении с 2 миллиардов 257 миллионов долларов США достиг до 10 миллиардов 529 миллионов долларов США, увеличившись приблизительно в 4,7 раз. В течение 2016−2040 годов также мы должны обеспечить примерно пятипроцентный среднегодовой прирост ВВП и достигнуть показателя более чем 57−60 миллиардов долларов, обеспечив рост, прибдизительно в пять с половиной раз.

Показатель ВВП на душу населения 2015 года от примерно 3500 долларов США намечается к 2040 году довести до примерно 15 000 долларов США, учитывая как темпы роста ВВП, так и планируемое улучшение демографической ситуации», — сказал Серж Саргсян.